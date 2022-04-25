Мантуров: Россия намерена увеличить расчеты в нацвалюте со странами БРИКС, ШОС и ЕАЭС

25 апр. 15:58

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

За прошлый год рост торговли РФ со странами ЕАЭС, БРИКС и ШОС составил от 34% до 38%, рассказал министр на форуме "Иннопром" в Ташкенте. В совокупности эти союзы обеспечивают половину мировой экономики, подчеркнул он.

Интерес России в отношении перехода на нацвалюты при торговле повышают гиперинфляция и рост цен на биржевые товары на Западе, а также их влияние на промышленность и экономику.

"И то, что происходит сегодня в глобальной экономике и мире, дает нам подсказку, как нужно перестраивать нашу логистику и нашу производственную кооперацию, в каких направлениях нужно развивать свои экономики. Это и - принято было говорить - "дедолларизация", а сейчас мы добавили и "деевровизацию", то есть переход на наши собственные валюты, чтобы быть максимально независимыми с точки зрения взаиморасчетов при поставках нашей продукции и взаимной кооперации", - сказал Манутров.

По его словам, Россия рассчитывает, что рост использования нацвалют даст максимальную независимость при развитии совместных проектов.