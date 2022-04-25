Дефицит газа грозит Казахстану к 2025 году

25 апр. 15:34

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил на правительственном часе в сенате, к 2025 году республика может столкнуться с дефицитом газа.

Глава Минэнерго пояснил, что потребление газа в Казахстане постоянно растет - с 2017 года по 2021 год оно выросло на 4,8 млрд кубометров, до 18,6 млрд кубометров. Среднегодовой прирост потребления газа в Казахстане составляет порядка 7%.

"На фоне динамичного роста потребления на внутреннем рынке мы уже к 2025 году прогнозируем незначительный дефицит газа. Однако если наши горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным", - предупредил министр.

По мнению Акчулакова, крайне актуальным становится вопрос о восполнении ресурсной базы страны, необходимы преференции для газовых проектов на этапах разведки, добычи и переработки газа.

Глава Минэнерго добавил, что для поддержания стабильного газоснабжения необходимо привлечение больших капиталовложений в модернизацию газотранспортной системы.