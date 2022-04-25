Назарбаева официально признают "основателем суверенного Казахстана"

25 апр. 15:30

В конституции Казахстана могут закрепить статус первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщил член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.

"Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть - вы все видели, это весь мир видит - он будет закреплен в Конституции", - цитирует его Sputnik Казахстан.

К данному решению пришла рабочая группа, которая сейчас занимается поправками в конституцию по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

"Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции", - добавил юрист.