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Назарбаева официально признают "основателем суверенного Казахстана"

Назарбаева официально признают &quot;основателем суверенного Казахстана&quot;

В конституции Казахстана могут закрепить статус первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщил член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.

"Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть - вы все видели, это весь мир видит - он будет закреплен в Конституции", - цитирует его Sputnik Казахстан.

К данному решению пришла рабочая группа, которая сейчас занимается поправками в конституцию по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

"Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции", - добавил юрист.

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