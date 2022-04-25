Памятник дружбы народов России и Украины демонтируют в Киеве

25 апр. 15:14

Киевский мэр Виталий Кличко объявил о демонтаже монумента Дружбы народов России и Украины в Крещатом парке.

Памятник представляет собой скульптуру рабочих - украинца и русского, держащих ленту с Орденом Дружбы народов.

"На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух трудящихся, установленную в 1982 году "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". 8 метров так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко добавил, что арку на монументе планируется подсветить цветами украинского флага.