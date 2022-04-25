Внуково готовится к сокращению персонала

25 апр. 15:14

Аэропорт Внуково планирует сократить около 5% персонала на фоне ситуации в сфере гражданской авиации.

"Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы, при этом качество обслуживания пассажиров и обеспечение безопасности гостей, пассажиров и членов экипажей - приоритетная задача руководства Внуково, которую не коснутся никакие оптимизационные меры. В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени. 21 апреля 2022 года принято решение о сокращении 149 работников аэропорта Внуково, что составляет менее 5% персонала. Уведомления указанные сотрудники получат на этой неделе", - сообщили в пресс-службе авиагавани.

Работникам в режиме простоя выплачивается две трети оклада, за ними сохраняется рабочее место и право на медпомощь по ДМС.

Ранее "Известия" писали, что предписания о последующем сокращении получили около 30% сотрудников аэропорта Внуково.