Россия потребовала у США прекратить снабжать Украину оружием

25 апр. 15:07

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики", - пояснил дипломат.

Он отметил, что $800 млн, на которые США поставят Украине вооружение, являются огромной цифрой. "Она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации", - добавил Антонов.

По его словам, США пока никак не отреагировали на направленную ноту.