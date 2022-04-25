"Президент всех французов": Как Макрон обыграл Ле Пен

После месяца жарких дискуссий и политической борьбы Франция узнала имя победителя очередных президентских выборов. Почему Макрон переизбрался на пост президента, как на это реагирует мир, и что ждать от него России?

Как вы помните, в первом туре выборов больше всех голосов получили действующий президент Эмманюэль Макрон и кандидат от националистов Марин Ле Пен. Накануне состоялся второй тур, и победителем стал Макрон. За него проголосовало почти 60%, за Ле Пен – чуть больше 40%.

Надо сказать, что для проигравшей Ле Пен такой результат – большой прогресс. По сравнению с 2017 годом, когда она также вышла в финал с Макроном, Ле Пен в два раза уменьшила разрыв. Поэтому политик назвала свое поражение "оглушительной победой". Такой результат дает шанс ее партии "Национальное объединение" на парламентских выборах в июне. Теоретически Ле Пен может рассчитывать на пост премьер-министра. Даже если Франция – президентская республика, преимущество в парламенте может привести к двоевластию. Для справедливости скажем, что такие же шансы на победу в парламенте есть у партии Макрона. Где гарантия, что через пару месяцев французы будут голосовать как-то иначе? С другой стороны, не будем забывать и про социалистов Жан-Люка Меланшона, который тоже прилично выступил в первом туре.

Прежде чем перейти к разбору причин победы Макрона, заметим, что эти выборы показали, что больше трети французов ненавидят свою власть в принципе. Если посчитать 28% тех, кто не пошел на выборы и прибавить к ним 9% тех, кто испортил бюллетени, то условная партия "Против всех" обыграла бы всех – и Макрона, и Ле Пен. Это показатель того, как французское общество относится к своим политическим лидерам: людей раздражает, что Макрон – ставленник богачей, а Ле Пен – националистка. Поэтому сразу после выборов во Франции прошли массовые демонстрации.

Причина победы Макрона достаточна сложная. С одной стороны, он попытался приманить к себе сторонников Меланшона, пообещав реформы. В своей победной речи он сказал, что "я больше не кандидат одного лагеря, я - президент всех". С другой стороны, голосовавшие за Макрона – далеко не только его фанаты. Интересный факт, что из сторонников Макрона лишь 22% думает, что он осознает их заботы. 60% за Макрона – это во многом 60% против Ле Пен. Чем же этот политик не угодила либералам, социалистам и другим французам?

Во-первых, негативным отношением к миграции и исламу. Очевидно, что после сравнений молящихся на улице мусульман с "нацистской оккупацией Парижа" 20% населения Франции – а это мигранты и их потомки – будут голосовать за кого угодно, лишь бы не за Ле Пен. Во-вторых – а вот это уже важно для России - Ле Пен французские СМИ прямо считают пророссийским кандидатом. Судя по опросам, основная претензия избирателей к Ле Пен – связь с Владимиром Путиным. В ситуации, когда вся Европа винит Россию в военных преступлениях на Украине, любое напоминание о том, что в 2015 г. партия Ле Пен занимала 10 миллионов евро у чешско-российского банка, дают Макрону дополнительные очки.

От "российского шлейфа" пострадали, кстати, и другие кандидаты – Эрик Земмур, Меланшон и Валери Пекрес – все они выступают за нормальные отношения с Россией. Одним словом, Макрон оседлал украинскую тематику и обратил антироссийские настроения себе на пользу. Выступая перед сторонниками на Марсовом поле в Париже, он вспомнил о событиях на Украине и сказал, что "мы живем в трагические времена".

Говоря о мировой реакции, стоит сказать, что больше всех победе Макрона рад украинский президент Владимир Зеленский. Ведь победа Макрона повышает шансы на ввод нефтяного эмбарго против России, новые поставки оружия Украине и отдаляет угрозу раскола НАТО, реальную при Ле Пен.

"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильною и объединенной Европе!", - сказал Зеленский.

Рады новостям из Парижа и лидеры других европейских стран. После Brexit и отставки экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Европе нужен лидер, который "защитит" ЕС от России. Именно на такую роль претендует европеист Эмманюэль Макрон. Итальянский премьер Марио Драги назвал итоги выборов "прекрасной новостью для всей Европы", канцлер Германии Олаф Шольц - "убедительным вотумом доверия Европе", а премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "французы поддержали свободный, сильный и справедливый Европейский союз". Байден тоже поздравил Макрона, надеясь на сотрудничество в поддержке Украины.

Что касается России, то Владимир Путин тоже отправил поздравительное письмо коллеге. Учитывая уровень контактов, это скорее формальный жест, чтобы не рвать полностью отношения. При этом не будем забывать, что Макрон остается тем политиком, который заинтересован в нормализации отношений с Россией. Чем раньше закончится спецоперация, тем быстрее Макрон сможет возобновить свои миротворческие дела. Затягивание же спецоперации будет давать Макрону больше поводов, чтобы во главе единой Европы усилить давление на Россию.