Россияне не спешат в Севастополь на майские праздники

25 апр. 14:54

Отели Севастополя в майские праздники будут загружены максимум на 25%, сообщила вице-губернатор города Марина Литовко, пишет "Интерфакс".

"Мы видим, к сожалению, по загрузке на майские праздники, что она разительно отличается от прошлогодней. Это не более 25%... Ключевым фактором отмен (броней) является логистика", - констатировала Литовко на аппаратном совещании в понедельник.

В прошлом году, отметила она, загрузка отелей Севастополя в начале мая составила 90%.

Росавиация с 24 февраля ввела запрет на полеты в 11 аэропортов юга России, в том числе и крымский. В настоящее время запрет продлен до 1 мая.

По мнению губернатора города Михаила Развожаева, решения по доступности курорта с точки зрения логистики могут быть приняты на этой неделе.