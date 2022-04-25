Путин призвал дать иностранным компаниям спокойно работать в России

25 апр. 14:53

Российскому бизнесу и оставшимся в России иностранным компаниям нужно дать спокойно работать, заявил президент Владимир Путин.

"Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства", - сказал он, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Для этого он призвал оградить бизнес от "чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного". "Для этого у вас есть все необходимые инструменты", - добавил Путин.

Помимо этого, он подчеркнул, что экономика РФ и в нынешних условиях может работать стабильно и без сбоев. "Государство оказывает поддержку ведущим отраслям производства, где заняты миллионы наших граждан. У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев", - отметил президент, добавив, что свобода бизнеса и гибкие механизмы предпринимательской активности обеспечивают насыщение рынка, сглаживают дефициты и всплески цен.