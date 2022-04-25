Карты UnionPay осенью планируют начать выпускать еще несколько российских банков

25 апр. 14:37

К середине осени крупные российские банки планируют начать выпуск карт UnionPay, пишут "Известия".

"Абсолют Банк" рассчитывает начать эмиссию в III квартале 2022-го, заем начнется выпуск кобейджинговых карт с платежной системой "МИР". В кредитной организации уточнили, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Карты UnionPay готовятся также выпускать в Росбанке, банке "Хоум Кредит" и "Ак Барс Банке".

В настоящее время карты китайской платежной системы UnionPay оформляют десять российских банков: Почта Банк, "Солидарность", банк "Санкт-Петербург", РСХБ, ГПБ, "Зенит", ВБРР, Примсоцбанк, КБ "Приморье".