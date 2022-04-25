В Европе продолжаются споры по шестому пакету санкций против России

25 апр. 14:31

Дебаты между странами Евросоюза по шестому пакету антироссийских санкций продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"До настоящего момента ЕС демонстрировал готовность идти вперед в вопросе санкций. Мы принимаем быстрые и серьезные меры. Мы не можем сообщать ни о сроках, ни о подробностях нового пакета санкций, так как речь идет о конфиденциальных переговорах. Мы полны решимости принять новую серию санкций" – цитирует Спинант РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз тесно контактирует со всеми странами ЕС на всех стадиях, чтобы "добиться принятия наиболее эффективных санкций в самое короткое время и гарантировать единогласное решение".