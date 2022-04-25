Антонов: у России и США есть потенциал для развития отношений

25 апр. 14:21

Москва заинтересована в развитии российско-американских отношений, а не их разрушении, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По мнению Антонова, "цементирующим началом" совместной работы российского и американского народов должна быть память о погибших в годы Второй мировой войны борцах с нацизмом.

"[Нужно] вместе с американцами думать о том, чтобы российско-американские отношения не только бы стабилизировались, чего мы сейчас хотим, не только бы разрушались, а развивались. И потенциал для этого есть", - уверен посол.

Он отметил, что в мире существует множество проблем, которые невозможно решить без совместного участия России и США. К таким проблемам относится нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с пандемией, сотрудничество по космосу, климату и Арктике. "Это тот огромный потенциал, те сферы взаимодействия, которые возможно реализовать, была бы политическая воля", - заявил Антонов.