Путин: необходимо выполнить все меры социальной поддержки 

25 апр. 14:19

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры, заявил, что страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.

"Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось", - цитирует главу государства РИА Новости.

Далее он рассказал о необходимости выполнения всех мер социальной поддержки.

"Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях", - сообщил он, напомнив о своевременном перечислении пенсий, выплате пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширении программ содействия занятости.

Также российский лидер попросил прокуроров выстроить систему надзора за соблюдением законности при реализации мер по соцподдержке граждан и всех ключевых социально ориентированных программ.