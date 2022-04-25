Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку на 0,5%

25 апр. 13:59

Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку на полпроцентных пункта, до 14% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт", - сказано в заявлении.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13%.

В Нацбанке Казахстана пояснили, что повышают базовую ставку в рамках антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления, происходящего на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, в том числе в странах, являющихся торговыми партнерами Казахстана.

Напомним, ранее в этом году Нацбанк Казахстана два раза повышал базовую ставку уже дважды. 24 января - с 9,75% до 10,25%, 24 февраля - с 10,25% до 13,5%.