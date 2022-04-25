"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей на пять дней

25 апр. 13:44

"АвтоВАЗ" после трехнедельного простоя возобновил производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в "ограниченном объеме". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выпуск автомобилей возобновился 25 апреля и продлится до 29 апреля. Затем производство автомобилей остановится на время майских праздников, с 4 по 6 мая работы не планируются, передает ТАСС.

Напомним, ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что сотрудники предприятий ушли в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля. С 6 июня 2022 года "АвтоВАЗ" планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за дефицита деталей.