Газотранспортная система Казахстана изношена на 75%

25 апр. 13:34

Уровень изношенности магистральных газовых сетей Казахстана превышает 75%, сообщил сенатор Ерик Султанов во время правительственного часа на тему "Газификация регионов Казахстана: современное состояние, проблемы и пути их решения".

"По данным министерства энергетики, средний уровень износа магистральных сетей достиг 75%. Сегодня фактически отработанный срок только 10% магистральных газопроводов составляет менее 30 лет, а остальных, соответственно - от 30 и более лет", – отметил он.

Наибольший уровень износа газовых сетей фиксируется в Атырауской – 84% и Мангистауской областях – 86%. По словам депутата, критическое состояние газопроводов "Бейнеу-Жанаозен", "Жанаозен-Актау" в любой момент может привести к срыву газо- и электроснабжения населения и производственных объектов.

Султанов рассказал, что основной фонд скважин ПХГ используется более 50 лет, у 81% из них кончился срок безопасной эксплуатации.

"Далеко не лучшее техническое состояние и распределительных газопроводов в регионах. Так, уровень их износа в Западно-Казахстанской и Атырауской областях выше 45% при среднереспубликанском показателе 25%. Важно отметить, что эта проблема не решается долгое время", - подчеркнул он.

За последние пять лет объем потребления газа в Казахстане вырос на 35%, в связи с этим, указал сенатор, необходимо рассмотреть обратную закачку газа в пласты для поддержания пластового давления.