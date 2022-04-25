Apple намерена удалить старые приложения из App Store

25 апр. 13:19

Американская компания Apple уведомила авторов старых игр для iPhone, что может удалить их из App Store.

Несколько создателей игр рассказали в социальных сетях, что компания разослала им сообщения, в которых заявила, что с целью улучшения магазина она может удалить программы, которые не обновлялись "значительное время". Их планируется удалить в течение 30 дней.

В корпорации отметили, что для того, чтобы предотвратить удаление, разработчикам надо выпустить обновление. Что должно получить апдейт, разработчикам не сообщили, передает Лента.ру.