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Apple намерена удалить старые приложения из App Store

Apple намерена удалить старые приложения из App Store

Американская компания Apple уведомила авторов старых игр для iPhone, что может удалить их из App Store.

Несколько создателей игр рассказали в социальных сетях, что компания разослала им сообщения, в которых заявила, что с целью улучшения магазина она может удалить программы, которые не обновлялись "значительное время". Их планируется удалить в течение 30 дней.

В корпорации отметили, что для того, чтобы предотвратить удаление, разработчикам надо выпустить обновление. Что должно получить апдейт, разработчикам не сообщили, передает Лента.ру.

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