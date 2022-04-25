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В Узбекистане открывается первый магазин "Магнит Косметик"

В Узбекистане открывается первый магазин &quot;Магнит Косметик&quot;

Российская сеть магазинов косметики "Магнит Косметик" 26 апреля откроет свой первый магазин на территории Узбекистана.

Магазин в Сергелийском районе Ташкента станет первым магазином сети за пределами России.

В открытии магазина косметики примут участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также президент и генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг.

О планах компании по работе в Узбекистане стало известно год назад. В "Магнит Косметик" считают, что открытие офиса в республике позволит активнее развивать импорт с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии и Ближнего Востока.

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