Во Франции недовольны значительным подорожанием билетов на самолеты

25 апр. 13:01

Резкий рост цен на авиабилеты после введения санкций против России вызвал недовольство среди французов, сообщает France 3.

Отмечается, что перелеты за границу за год возросли в среднем на 6,1%, а на заморские территории — на 13,5%.

Так, одна из пассажирок в аэропорту Орли заявила, что раньше она летала в Гваделупу за около 500 евро, однако сейчас сумма может достигать тысячи евро. Похожая ситуация складывается со стоимостью полетов на Мартинику.

В Air France, в свою очередь, связали повышение тарифов с подорожанием топлива.

"Ситуация на Украине спровоцировала значительный рост цен на нефть и, следовательно, на керосин, на который приходится от 20 до 30% расходов компании", - подчеркнули в пресс-службе.