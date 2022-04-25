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Во Франции недовольны значительным подорожанием билетов на самолеты

Во Франции недовольны значительным подорожанием билетов на самолеты

Резкий рост цен на авиабилеты после введения санкций против России вызвал недовольство среди французов, сообщает France 3.

Отмечается, что перелеты за границу за год возросли в среднем на 6,1%, а на заморские территории — на 13,5%.

Так, одна из пассажирок в аэропорту Орли заявила, что раньше она летала в Гваделупу за около 500 евро, однако сейчас сумма может достигать тысячи евро. Похожая ситуация складывается со стоимостью полетов на Мартинику.

В Air France, в свою очередь, связали повышение тарифов с подорожанием топлива.

"Ситуация на Украине спровоцировала значительный рост цен на нефть и, следовательно, на керосин, на который приходится от 20 до 30% расходов компании", - подчеркнули в пресс-службе.

 

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