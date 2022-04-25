Москву и Санкт-Петербург в майские праздники свяжут дополнительные поезда

25 апр. 12:57

РЖД на майские праздники запускает дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой.

"Для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздничных дней Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Москвой", - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дополнительные поезда будут ходить с 29 апреля по 10 мая, информацию о расписании можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД".

На 10 мая также назначаются дополнительные "Сапсаны". "По многочисленным просьбам пассажиров 10 мая "Сапсаны" сделают по два дополнительных рейса между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны", - информирует РЖД.

Билеты на дополнительные поезда с отправлением из Москвы в 11.30 и в 11.40, а также из Санкт-Петербурга в 11.00 и в 11.10 уже поступили в продажу.