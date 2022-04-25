Именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова назовут улицу в Махачкале

25 апр. 12:45

В соответствии с поручением главы Дагестана Сергея Меликова, одна из улиц Махачкалы до 9 мая будет переименована в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Кроме того, в честь Нурмагомеда Гаджимагомедова будет названа одна из дагестанских школ.

Гаджимагомедов в первые дни спецоперации России на Украине был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он принял огонь на себя – оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его противников. В соответствии с Указом президента был удостоен звания Героя России посмертно.