У Ларса выстроилась очередь из 1603 грузовиков

25 апр. 12:39

Непогода и изменение движения потоков транспорта привели к значительному скоплению большегрузов на Военно-грузинской дороге, информирует пресс-служба ГУ МВД России по республике.

"Сейчас там остаются 1603 большегруза, по состоянию на вчера было около 2 тыс. машин. Это связано и с грузинской стороной, которая впускает на свою территорию определенное количество автомобилей, и с погодными условиями на перевале тоже", - приводит слова собеседника "Интерфакс".

Далее сотрудник пресс-службы отметил, что для большегрузов вдоль дороги выделено восемь мест ожидания, вмещающих от 100 до 250 автомобилей.