МИД РФ: встреча Лаврова и Кулебы пока не готовится

25 апр. 12:33

Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Пока нет", - приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, он сообщил, что очная встреча делегаций Москвы и Киева состоится, как только будут содержательные договоренности, однако пока их нет.

"Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - подчеркнул дипломат.