Программу туристического кешбэка в России ждет новый этап

25 апр. 12:30

В России планируется продлить программу туристического кешбэка.

Как сообщил совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы кешбэка.

"В этом году запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период", - рассказал Чернышенко.

Он добавил, что о датах нового этапа программы будет сообщено позже.

С начала года программой кешбэка воспользовались уже свыше 2,5 млн россиян.

"Благодаря программе правительство обеспечило загрузку инфраструктуры, создание рабочих мест в регионах и удовлетворение растущего спроса граждан на внутренний туризм", - отметил вице-премьер.