Ставрополье завершило отопительный сезон

25 апр. 12:20

Теплоснабжающие организации на всей территории края прекратили подачу тепла многоквартирных домов с централизованным отоплением, информирует пресс-служба минЖКХ региона.

Уточняется, что в отдельных муниципалитетах по решению местных властей продолжают отапливать социальные объекты.

В дальнейшем специалистам предстоит подготовка к новому отопительному сезону, которая включает профилактические и необходимые ремонтные работы на 942 котельных и около 1,5 тысячах километрах тепловых сетях, а также на объектах водно-канализационного и электросетевого хозяйства края.