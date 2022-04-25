"Анжи" уступил донской "Чайке"

25 апр. 12:12

"Анжи" в домашней игре 27-го тура ФНЛ-2 проиграл "Чайке" из Ростовской области со счетом 3:6. Матч прошел на резервном поле "Анжи Арены".

"К 25-й минуте встречи хозяева проигрывали со счетом 0:4. На 31-й минуте Магомед Магомедов отквитал один мяч, а к исходу часа игры Раджаб Магомедов забил второй мяч в ворота "Чайки", - приводит подробности встречи РИА "Дагестан", уточняя, что уйти от разгрома махачкалинцам не удалось, гости до конца матча сумели отличиться еще дважды.

Только в компенсированное время "Анжи" снова забил усилиями Магомеда Магомедова, который записал на свой счет дубль.