Отели Египта лишаются "звезд"

25 апр. 12:01

"Звездность" в результате проверки была понижена у 78% проверенных отелей в Шарм-эш-Шейхе и у 66% в Хургаде.

По данным АТОР, власти Египта провели переклассификацию в соответствии с международными стандартами 70% курортных гостиниц, почти сотня отелей лишилась звезд. Понижена "звездность" 50 отелей в Шарм-эш-Шейхе (78% от проверенных) и 47 отелей в Хургаде (66%).

Чаще всего заявленной "звездности" не соответствовали отели категории четыре звезды (60% от всех проинспектированных). Отельерам предписано привести гостиницы в порядок, чтобы не вводить в заблуждение туроператоров и отдыхающих.

Также египетские власти лишили лицензии 15 отелей из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию.

Проверка отелей будет полностью завершена в Египте к середине лета.