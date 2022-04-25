Названа статистика распространения ковида в Грузии

25 апр. 11:52

Наибольшее число зараженных коронавирусом зафиксировано в Тбилиси – из 58 новых случаев по Грузии в столице зафиксировали 35 фактов, информирует сайте Stopcov.ge.

Согласно статистике ковид-географии остальных случаев по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 9 случаев заражения, Кахети – 4, Гурия – 3, Квемо Картли – 2, Мцхета – Мтианети – 2, Самцхе – Джавахети – 2, Аджария – 1.

"В Шида Картли, в Самегрело - Земо Сванети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети не выявлено ни одного случая инфицирования", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Грузии в стране зафиксировано 1 483 активных случая, из них 321 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 72 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 1 162 пациента проходят курс лечения дома.