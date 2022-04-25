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Турция завершила первую фазу операции на севере Ирака

Турция завершила первую фазу операции на севере Ирака

Турция завершила первую фазу операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом заявил в интервью газете Hurriyet министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Первая фаза завершена. Наши военные добрались до мест, куда должны были прибыть, и до территории, которую они будут контролировать", - цитирует главу Минобороны ТАСС.

Он отметил, что захваченные цели являются первым этап этой стадии.

Акар также сообщил, что в ходе первой фазы операции были ликвидированы 56 террористов.

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля ВС Турции начали новую военную операцию против членов РПК на севере Ирака, получившую название "Коготь - Замок". В ней принимают участие турецкие ВВС и отряды спецназа.

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