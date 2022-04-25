Турция завершила первую фазу операции на севере Ирака

25 апр. 11:48

Турция завершила первую фазу операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом заявил в интервью газете Hurriyet министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Первая фаза завершена. Наши военные добрались до мест, куда должны были прибыть, и до территории, которую они будут контролировать", - цитирует главу Минобороны ТАСС.

Он отметил, что захваченные цели являются первым этап этой стадии.

Акар также сообщил, что в ходе первой фазы операции были ликвидированы 56 террористов.

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля ВС Турции начали новую военную операцию против членов РПК на севере Ирака, получившую название "Коготь - Замок". В ней принимают участие турецкие ВВС и отряды спецназа.