Россияне массово уезжают в Дагестан

25 апр. 11:47

Жители России раскупили практически все места на чартеры в Махачкалу весной. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточили, что речь идет о совместной программе компаний "Интурист" и перевозчика Red Wings, запланированной в период с 30 апреля по 28 мая 2022 года c периодичностью вылетов два раза в неделю по средам и субботам.

"Места на первом чартере в Дагестан, который отправится из Москвы в Махачкалу 30 апреля, раскупили еще к 15 числу. На следующих чартерах еще есть места, но уже немного", - заявили в АТОР, отметив, что загрузка остальных рейсов в мае по состоянию на 24 апреля уже достигала от 60 до 75%, пишет Lenta.ru.

Кроме того, на базе чартеров в Дагестан туристы смогут купить не только короткие путевки, но и более длительные туры с выездами в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию. Минимальная стоимость трехдневного отдыха начинается от 29 тыс рублей на двоих. За восьмидневный тур "Большое путешествие по Кавказу" с перелетом, размещением в гостинице и экскурсионной программой по Дагестану и соседним республикам двое туристов заплатят 101,9 тыс рублей.