Махачкала примет полумарафон "ЗаБег.РФ"

25 апр. 11:42

Около 700 человек станут участниками стартующего в Махачкале Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", который стартует 22 мая.

"22 мая в Махачкале около 700 человек смогут принять участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ. Регистрация на участие в забеге в этом году уже открыта на сайте https://забег.рф.", - информирует пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

Уточняется, что начало дистанции полумарафона будет на площади имени Ленина. Кроме основной дистанции в программе забега представлены еще три – 10, 5 и 1 км, старт для них также состоится на центральной площади.