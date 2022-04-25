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В МИД РФ заявили, что придают большое значение подключению операторов к восстановлению Карабаха

В МИД РФ заявили, что придают большое значение подключению операторов к восстановлению Карабаха

Директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар сообщил, что 26 апреля в Баку пройдет заседание межправительственной комиссии России и Азербайджана.

"Полным ходом идет подготовка к юбилейному 20-му заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 26 апреля в Баку", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, стороны рассмотрят комплекс вопросов двусторонней экономической кооперации. "У нас много новых интересных и перспективных проектов", - добавил Гончар.

Кроме того, он отметил, что Москва придает большое значение подключению отечественных экономических операторов к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. "Считаем данный "трек" важным инструментом в стимулировании двусторонней торгово-экономической кооперации", - добавил Гончар.

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