В России выявили 7 651 новый случай COVID-19

25 апр. 11:30

За минувшие сутки в России выявили 7 651 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 455, в Петербурге - 543, в Подмосковье - 205. В Краснодарском крае - 59, в Ставропольском крае - 17, в Крыму - 79, в Дагестане - 23, в Кабардино-Балкарии - 22, в Адыгее - 22, в Карачаево-Черкесии - 12, в Северной Осетии - 8, в Чечне - 9, в Ингушетии - 7.

Общее число инфицированных в России достигло 18 144 788.

Госпитализированы за сутки 1 112 человек. Выздоровели - 8 855 пациентов, за все время - 17 483 483.

Умерли за сутки 159 человек, с начала пандемии - 375 061.