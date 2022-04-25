В Москве на 1 мая будет солнечно и прохладно

25 апр. 11:24

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на 1 мая в Москве ожидается сухая, солнечная, но прохладная погода, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, погоду на Первомай в Центральной России будет определять скандинавский антициклон. "Это значит, что жителей региона ожидает относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурным фоном на 3-4 градуса ниже положенного по климату", - сообщил Тишковец.

Ночью в Москве будет около ноля, по области возможен заморозок. Днем воздух в столице прогреется до плюс 11-13, в Подмосковье - до плюс 9-14. Ветер северный, 1-6 м/с, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.