Дагестан готовится к 100-летию Расула Гамзатова

25 апр. 11:22

В Дагестане в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Меликова, будет образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования в республике 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.

Главой комитета станет Сергей Меликов, также в составе комитета – премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств им. Патимат Гамзатовой Салихат Гамзатова и другие.

За организацию праздничных мероприятий ответственны органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Дагестана.