Дагестан готовится к 100-летию Расула Гамзатова

В Дагестане в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Меликова, будет образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования в республике 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.
Главой комитета станет Сергей Меликов, также в составе комитета – премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств им. Патимат Гамзатовой Салихат Гамзатова и другие.
За организацию праздничных мероприятий ответственны органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Дагестана.