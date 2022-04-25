МИД РФ: идет подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Южному Кавказу

25 апр. 11:40

Глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что ведется подготовка ко второму заседанию платформы "3+3" по Южному Кавказу, о сроках и месте его проведения будет объявлено.

"В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы "3+3". О месте и сроках его проведения будет объявлено", - приводит слова Гончара РИА Новости.

Он уверен, что обозначенная повестка "3+3" полностью отвечает и интересам Грузии. ""Двери" – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми", - подчеркнул дипломат.

Представитель МИД РФ отметил, что Москва считает правильным активно задействовать платформу для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей. По его словам, сотрудничество предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которое, поспособствует повышению взаимного доверия.