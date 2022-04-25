Ильхам Алиев принял Игоря Ховаева

25 апр. 11:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля принял специального представителя министерства иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

На встрече обсуждались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации и демаркации границ, подготовка мирного соглашения между двумя странами на основе представленных Баку пяти принципов.

Ильхам Алиев отметил, что состав азербайджанской делегации по разработке мирного соглашения и Национальной комиссии Азербайджана по делимитации и демаркации границ между двумя странами определен. Он подчеркнул, что Азербайджан готов к переговорам с Арменией.

Также президент Азербайджана и российский спецпредставитель обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

О том, что посол по особым поручениям, российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Ховаев назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном стало известно 14 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 апреля сообщала, что поездка Ховаева в Баку согласована и состоится в ближайшее время. По ее словам, основу диалога составляют предложенные Азербайджаном базовые принципы установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.