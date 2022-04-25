Транзит газа через Украину увеличился благодаря Словакии

25 апр. 10:48

В понедельник заявка на поставку газа в Европу через Украину составляет 68,4 млн кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 68,4 млн кубических метров на 25 апреля", - сообщили в компании.

В минувшие выходные заявки были ниже - в субботу на уровне 48,6 млн куб м, в воскресенье на уровне 51,7 млн куб м. В понедельник возросла заявка Словакии на поставку российского газа транзитом через Украину. "Заявка на поставку российского газа в Словакию транзитом через Украину возросла и составила на сегодня 51 425 377 куб м по сравнению с 35 953 413 куб м в воскресенье и 31 638 934 куб в субботу", - сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Россия обеспечивает потребности Словакии в природном газе на 85-87%.