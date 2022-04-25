МИД России: повышение уровня отношений с Азербайджаном является закономерным

25 апр. 10:17

Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил в интервью РИА Новости, что повышение уровня отношений России и Азербайджана закономерно, стороны планируют нарастить торгово-экономические и политические связи.

Гончар отметил, что 22 февраля в Москве в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между двумя странами. Этот документ, сообщил дипломат, "выводит двусторонние отношения на новый уровень".

"Рассматриваем это как важную веху в наших многоплановых связях, настроены на энергичное воплощение в жизнь всех положений указанной Декларации", - рассказал он.

Дипломат пояснил, что Декларация охватывает весь спектр двусторонних связей государств и предполагает более тесную внешнеполитическую координацию, наращивание торгово-экономического взаимодействия, включая взаимодействие в топливно-энергетической и финансовой сферах.

"Сама логика и интенсивность российско-азербайджанского сотрудничества подвела нас к закономерному повышению уровня двусторонних отношений. Весьма символично, что Декларация о союзническом взаимодействии подписана в 30-летний юбилейный год установления дипотношений", - заключил Гончар.