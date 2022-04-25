Пляжи Кубани готовятся к майским праздникам

25 апр. 10:16

Более 500 оборудованных пляжных территорий будет доступно в период летнего курортного сезона в Краснодарском крае, информирует пресс-служба администрации региона.

"Всего в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей и 12 речных - в степных районах Кубани", - приводит данные пресс-служба.

Далее в администрации отметили, что к 1 мая в регионе будет обустроено 100 пляжных территорий – в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, в Туапсинском и Темрюкском районах.