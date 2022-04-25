В Кисловодске открывается бювет с тремя видами минеральной воды

25 апр. 10:08

Бювет Ребровский, в котором будет представлена минеральная вода трех видов – "Нарзан", "Ессентуки-4" и "Славяновская" – начинает работать в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

По словам главы города Евгения Моисеева, открытие бювета запланировано на начало мая. "Мы решили назвать новый бювет Ребровским, потому что он находится в Ребровой балке – месте исторической застройки, названной в честь одного из первых поселенцев города Алексея Реброва", - сказал он, добавив, что бювет будет работать круглосуточно.