Турция поддерживает стабильность в Черном море, держа членов НАТО подальше

25 апр. 10:04

Турция пытается удержать союзников по НАТО от присутствия в Черном море, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар в интервью газете Hurriyet.

"Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям", заявил Акар.

Министр уверен, необходимо воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов.

Глава минобороны Турции, отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Черном море военные корабли стран, которые не являются прибрежными, ответил отрицательно.

"Мы хотим, чтобы не нарушался принцип региональной собственности, чтобы не нарушались соответствующие права прибрежных стран. Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Черное море в атмосферу конкуренции", - пояснил он.

Турция не разделяет планы США, озвученные в прошлом году, по созданию в Черном море сил развертывания НАТО для сдерживания России.

Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.