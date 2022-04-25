На Ставрополье предотвращен теракт

25 апр. 9:58

ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья.

"ФСБ РФ на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. В городе Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона", - сказано в сообщении.

Отмечается, что террориста задержали при подготовке теракта. У него изъяли взрывчатки и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ. Кроме того, он дал признательные показания.

"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления "приготовление к террористическому акту"", - добавлено в пресс-службе.