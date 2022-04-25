В Москве содействуют согласованию договора между Баку и Ереваном

25 апр. 9:47

Россия содействует согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора, настроена создавать атмосферу доверия и взаимопонимания, заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Содействуем согласованию между Азербайджаном и Арменией мирного договора. Российская сторона настроена и далее всячески помогать Баку и Еревану находить точки соприкосновения, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. При этом мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр", - цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей глав России, Азербайджана и Армении решается ряд задач, включая запуск процесса делимитации и последующей демаркации границы, разблокировку экономических и транспортных связей.

"В частности, мы готовы оказывать консультативное содействие двусторонней Комиссии по делимитации границы, предоставлять необходимые картографические материалы. Ведем дело к скорейшему согласованию конкретных проектов восстановления и развития транспортной инфраструктуры в рамках Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - добавил Гончар.