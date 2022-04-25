Опрос: треть россиян не уверены, что их планам на летний отпуск суждено сбыться

25 апр. 9:41

Совместное исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", показало, что немногие россияне уверены в реализации планов на отпуск этим летом, пишет РИА Новости.

"К планам на летний отпуск россияне относятся осторожно. Около 33% заявили о наличии таких планов, но не уверены, что их удастся реализовать. Еще 26% не планируют летний отпуск, потому что слишком много неопределенности, а 20% сообщили, что не собираются в отпуск этим летом", - следует из опроса.

В том, что их планы на летний отпуск реализуются уверены 21% россиян. В ЮФО с оптимизмом ждут отпуска 26% опрошенных.

Из тех россиян, которые все-таки поедут летом в отпуск, 61% планирует потратить на него примерно столько же денег, сколько и в прошлом году. В том, что траты на отпуск в этом году вырастут уверены 25% респондентов. При этом почти каждый седьмой россиянин надеется сократить отпускные расходы по сравнению с прошлым годом.

Опрос проводился 15-21 апреля методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке, участие приняли 1000 человек в возрасте от 18-65 лет в городах с населением численностью от 100 тысяч человек по всей России.