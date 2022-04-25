ЦБ меняет порядок расчета официальных курсов валют

25 апр. 9:35

Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по средневзвешенному курсу на Московской бирже с 10:00 до 15:30 по московскому времени, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара США", - сказано в сообщении.

Ранее доллар рассчитывался за период с 10:00 до 16:30 по московскому времени, а для евро и юаня использовалась иная методика.