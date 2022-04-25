Байден: США поддержат обороноспособность Израиля

25 апр. 9:27

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которых подтвердил "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами Израиля и его оборонных потребностей.

"Он (Байден) подтвердил непоколебимую поддержку Израиля и его оборонных нужд, а также приветствовал историческое выделение 1 млрд долларов на пополнение [ракетами израильской системы ПВО] "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кроме того, стороны в ходе переговоров затронули "общие вызовы безопасности на региональном и глобальном уровнях", а также палестино-израильское урегулирование.