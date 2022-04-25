Армения и Азербайджан проведут первое заседание по делимитации границы

25 апр. 10:00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщает пресс-служба МИД республики.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств договорились в скором времени провести заседание совместной комиссии по делимитации границ. Кроме того, министры согласовали параметры состава Совместной пограничной комиссии.

"Стороны согласовали параметры состава Совместной пограничной комиссии. Условлено провести в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по разработке мирного соглашения. Стороны также обменялись мнениями о продолжении шагов в гуманитарной сфере", - сказано в сообщении.