В ЕС рассказали о шестом пакете санкций против России

25 апр. 9:18

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, который будет включать российский нефтяной экспорт, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов - это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих", - отметил Домбровскис.

Он уточнил, что детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы, однако они могут включать постепенный отказ от нефти из России или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.