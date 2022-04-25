В Москве потеплеет до + 18  

25 апр. 9:09

Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 ожидается в Москве, поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, отметив, что во второй половине дня местами кратковременный дождь,

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами кратковременный дождь, температура максимальная в столице плюс 16-18, по области от 14 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Далее синоптик отметил, что атмосферное давление понизится до 741 мм ртутного столба что на семь миллиметров ниже климатической нормы.